Посоветуйте секцию.
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Посоветуйте секцию.
Здравствуйте. Хочу записать сына 4 лет в секцию самбо или другую, кроме Бокса. Цель - чтобы умел защищать за себя. Посоветуйте что-нибудь хорошее в Роще, с нормальными тренерами, которые будут вести занятия не абы как, а с нормальной подготовкой ребёнка.
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Посоветуйте секцию.
Доброго времени суток! Моему сыну тоже 4 года, я вожу его в спортивный клуб Сфера фитнеса, ему очень нравится, здесь http://sferafitnes.ru/uslugi/detskij-fitnes с детишками занимаются профессиональные тренера с большим опытом по работе даже с самыми маленькими клиентами, они помогают им развить гибкость, координацию и ловкость. Я думаю, это как раз то, что вам нужно, попробуйте!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей