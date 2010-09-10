Посоветуйте секцию.

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Посоветуйте секцию.

Сообщение san » 26 ноя 2018, 10:29

Здравствуйте. Хочу записать сына 4 лет в секцию самбо или другую, кроме Бокса. Цель - чтобы умел защищать за себя. Посоветуйте что-нибудь хорошее в Роще, с нормальными тренерами, которые будут вести занятия не абы как, а с нормальной подготовкой ребёнка.
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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Re: Посоветуйте секцию.

Сообщение xKristinaxBond » Вчера, 22:05

Доброго времени суток! Моему сыну тоже 4 года, я вожу его в спортивный клуб Сфера фитнеса, ему очень нравится, здесь http://sferafitnes.ru/uslugi/detskij-fitnes с детишками занимаются профессиональные тренера с большим опытом по работе даже с самыми маленькими клиентами, они помогают им развить гибкость, координацию и ловкость. Я думаю, это как раз то, что вам нужно, попробуйте!
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