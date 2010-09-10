Сообщение san » 26 ноя 2018, 10:29

Здравствуйте. Хочу записать сына 4 лет в секцию самбо или другую, кроме Бокса. Цель - чтобы умел защищать за себя. Посоветуйте что-нибудь хорошее в Роще, с нормальными тренерами, которые будут вести занятия не абы как, а с нормальной подготовкой ребёнка.