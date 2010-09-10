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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Отношения Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 15:39 Недавно заметил ,что у всех со временем пропадает страсть в отношениях и хочу сказать вам, что в этом нет ничего страшного. А если вы хотите вернуть искру в отношения, то можно купить жене что-то из ювелирки. Вот в этом магазине https://zu.ru/ цены на золото вообще невысокие, большинство украшений там б/у, но хорошего качества. Так вы и денег сэкономите, и жену порадуете. Думаю после такого подарка она накинется на вас как раньше и в ваши отношения сразу вернется то, чего так не хватает. Вернуться к началу

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