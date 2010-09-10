Отношения
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Отношения
Недавно заметил ,что у всех со временем пропадает страсть в отношениях и хочу сказать вам, что в этом нет ничего страшного. А если вы хотите вернуть искру в отношения, то можно купить жене что-то из ювелирки. Вот в этом магазине https://zu.ru/ цены на золото вообще невысокие, большинство украшений там б/у, но хорошего качества. Так вы и денег сэкономите, и жену порадуете. Думаю после такого подарка она накинется на вас как раньше и в ваши отношения сразу вернется то, чего так не хватает.
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