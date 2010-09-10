Отношения

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Отношения

Сообщение Aota » 26 янв 2019, 14:39

Мне кажется, что если есть кризис в отношениях, возникли какие-то проблемы, то нужно не задаривать свою вторую половину, а постараться выяснить в чем причина, наладить отношения. Подарки - это знак внимания, вы просто хотите сделать человеку приятно. А вот работы над отношениями - это настоящий, тяжелый труд, требующей самоотдачи и компромиссов. Просто со стороны это выглядит так: "Дорогая у нас проблемы, вот тебе подарок, сделай вид, что все ок!"
Рекомендую почитать блог «Приближаясь…» , откроет глаза на многие вещи, заставится переосмыслить свои взгляды. В блоге очень много статей не только личное развитие, но и про отношения с окружающими, думаю, что почитать будет нелишним не для кого.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Отношения

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:03

Отношения, это большой руд.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Отношения

Сообщение derigor » Сегодня, 10:09

Вообще они строятся на доверии. Если его нет, то отношения не построить.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Отношения

Сообщение derigor » Сегодня, 10:14

Хотя безусловно стоит периодически проверять, с кем общается человек в инстаграме . Это касается близких людей. Ведь жить в обмане тоже не вариант. Ни к чему хорошему это не приведёт. Но не переусердствуйте.
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