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Aota Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 Re: Отношения Цитата Сообщение Aota » 26 янв 2019, 14:39

Рекомендую почитать Мне кажется, что если есть кризис в отношениях, возникли какие-то проблемы, то нужно не задаривать свою вторую половину, а постараться выяснить в чем причина, наладить отношения. Подарки - это знак внимания, вы просто хотите сделать человеку приятно. А вот работы над отношениями - это настоящий, тяжелый труд, требующей самоотдачи и компромиссов. Просто со стороны это выглядит так: "Дорогая у нас проблемы, вот тебе подарок, сделай вид, что все ок!"Рекомендую почитать блог «Приближаясь…» , откроет глаза на многие вещи, заставится переосмыслить свои взгляды. В блоге очень много статей не только личное развитие, но и про отношения с окружающими, думаю, что почитать будет нелишним не для кого. Вернуться к началу

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