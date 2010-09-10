Отношения
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Re: Отношения
Мне кажется, что если есть кризис в отношениях, возникли какие-то проблемы, то нужно не задаривать свою вторую половину, а постараться выяснить в чем причина, наладить отношения. Подарки - это знак внимания, вы просто хотите сделать человеку приятно. А вот работы над отношениями - это настоящий, тяжелый труд, требующей самоотдачи и компромиссов. Просто со стороны это выглядит так: "Дорогая у нас проблемы, вот тебе подарок, сделай вид, что все ок!"
Рекомендую почитать блог «Приближаясь…» , откроет глаза на многие вещи, заставится переосмыслить свои взгляды. В блоге очень много статей не только личное развитие, но и про отношения с окружающими, думаю, что почитать будет нелишним не для кого.
Рекомендую почитать блог «Приближаясь…» , откроет глаза на многие вещи, заставится переосмыслить свои взгляды. В блоге очень много статей не только личное развитие, но и про отношения с окружающими, думаю, что почитать будет нелишним не для кого.
Re: Отношения
Отношения, это большой руд.
Re: Отношения
Вообще они строятся на доверии. Если его нет, то отношения не построить.
Re: Отношения
Хотя безусловно стоит периодически проверять, с кем общается человек в инстаграме . Это касается близких людей. Ведь жить в обмане тоже не вариант. Ни к чему хорошему это не приведёт. Но не переусердствуйте.
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