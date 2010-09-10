Ставки, заработок
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Ставки, заработок
Привет! Есть здесь любители делать ставки на спорт? Я не большой спец по прогнозам, но пытаюсь... Недавно нашёл в интернете сканер вилок https://3bet.pro/ . Купил пробную версию за 99 рублей. На удивление мне повезло. Как думаете, стоит дальше пользоваться этим сканером, может кто-то с ним работает?
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