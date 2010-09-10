Пальто

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Пальто

Сообщение Hijid » Сегодня, 09:41

Недавно решил удивить свою жену и подарить ей красивое пальто. Заказ решил сделать на сайте https://dreamwhite.ru/catalog/zhenskie-palto-halaty/ Этот магазин привлек меня своим интерфейсом (все удобно поделено на категории) и ценами. Менеджер помог мне сделать выбор и подобрать хороший фасон, за что ему отдельное спасибо. Жене подарок понравился, сказала, что она уже давно хотела такое пальто и вещь хорошего качества, приятное к телу.
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