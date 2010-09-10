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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 75 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Пальто Цитата Сообщение Hijid » 28 ноя 2018, 09:41 Недавно решил удивить свою жену и подарить ей красивое пальто. Заказ решил сделать на сайте https://dreamwhite.ru/catalog/zhenskie-palto-halaty/ Этот магазин привлек меня своим интерфейсом (все удобно поделено на категории) и ценами. Менеджер помог мне сделать выбор и подобрать хороший фасон, за что ему отдельное спасибо. Жене подарок понравился, сказала, что она уже давно хотела такое пальто и вещь хорошего качества, приятное к телу. Вернуться к началу

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