Логопедический центр Виктория
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Логопедический центр Виктория
Девочки приветик. У моего ребенка проблема с речью , не которые буквы не выговаривает. По советовали обратиться в этот логопедический центр Виктория : http://logprof.ru/ Отзывы почитала , одни положительные. А вы что можете посоветовать?
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