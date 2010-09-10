Логопедический центр Виктория

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Логопедический центр Виктория

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:18

Девочки приветик. У моего ребенка проблема с речью , не которые буквы не выговаривает. По советовали обратиться в этот логопедический центр Виктория : http://logprof.ru/ Отзывы почитала , одни положительные. А вы что можете посоветовать?
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