Вазоспастическая стенокардия
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Вазоспастическая стенокардия
Поставили диагноз, есть на форуме люди с ним же, можете поделиться информацией о методе/ах лечения и о его эффективности? Врач сказал принимать нитроглицерин и амиодарон от аритмии, этого будет достаточно или нужно добавить еще какие-то препараты, или какой-то из перечисленных выше вообще убрать? На кардиологическом сайте https://cardiogid.com/vazospasticheskaya-stenokardiya пишут, что сочетания некоторые препаратов могут привести к сердечной или почечной недостаточности, боюсь чтобы такого не было. К врачам большого доверия не испытываю, после неудачного лечения отца 5 лет назад.
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