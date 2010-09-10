Сообщение ivanes » 32 минуты назад

Стент представляет металлический расширитель сужения артерий. Он чем то похож на оплетку радиокабеля. Тонкая при растожениии увеличивается диаметр при раздувании. Так и стен,одет на баллончик,потом ставят в артерию в место сужения,потом баллон раздувают жидкостью при давлении до 20 атм.Стент увеличивает просвет и кровоток соответственно.