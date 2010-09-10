Вазоспастическая стенокардия
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Вазоспастическая стенокардия
Поставили диагноз, есть на форуме люди с ним же, можете поделиться информацией о методе/ах лечения и о его эффективности? Врач сказал принимать нитроглицерин и амиодарон от аритмии, этого будет достаточно или нужно добавить еще какие-то препараты, или какой-то из перечисленных выше вообще убрать? На кардиологическом сайте https://cardiogid.com/vazospasticheskaya-stenokardiya пишут, что сочетания некоторые препаратов могут привести к сердечной или почечной недостаточности, боюсь чтобы такого не было. К врачам большого доверия не испытываю, после неудачного лечения отца 5 лет назад.
Re: Вазоспастическая стенокардия
В 1985г -аорто-коронарное шунтирование 4 артерий сердца. 2002г инфаркт. 2003 дважды,2007,дважды,2010,2018г стентирование.В шунты поставлено 13 стентов и в 2017г имплантировали кардиостимулятор. Стентирование и имплант ЭКС без наркоза,под мест ной анестезией.
Re: Вазоспастическая стенокардия
Стент представляет металлический расширитель сужения артерий. Он чем то похож на оплетку радиокабеля. Тонкая при растожениии увеличивается диаметр при раздувании. Так и стен,одет на баллончик,потом ставят в артерию в место сужения,потом баллон раздувают жидкостью при давлении до 20 атм.Стент увеличивает просвет и кровоток соответственно.
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