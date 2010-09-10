Видеорегистраторы для видеонаблюдения

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Видеорегистраторы для видеонаблюдения

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:59

Когда мы закончили ремонт дома то решили установить видеорегистратор для видеонаблюдения . По совету нашего хорошего знакомого , мы обратились в эту компанию МСВ (Московские Системы Видеонаблюдения) - https://msv77.ru/videoregistratory/ Где нам помогли выбрать , кстати там большой выбор, а также сделали установку видеонаблюдения.
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