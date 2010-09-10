ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, дом на Есенина/Окский проезд начали строить? Может кто фото сбросит.
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