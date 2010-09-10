ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, дом на Есенина/Окский проезд начали строить? Может кто фото сбросит.
Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Сама нашла, очень редко, на этом форуме что-то пишут) На сайте нашдом.рф, оказывается можно посмотреть всю интересующую информацию и за ходом строительства тоже можно наблюдать - информацию обновляют ежемесячно:
https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/% ... ionId=1770 Если кому тоже интересно.
https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/% ... ionId=1770 Если кому тоже интересно.
Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)
Дольщики и будущие соседи ЖК "Есенин" присоединяйтесь к новой группе: https://vk.com/esenin_ryazan_2020_2021 , будем вместе следить за строительством нашего ЖК)
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