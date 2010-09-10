Сообщение MarKo » Сегодня, 08:47

фиеста писал(а): Доброго вечера... если он добрый... на стройплощадке никого нет с 01.07

Вроде как с августа строительство возобновилось! Будем надеется, что все будет хорошо и наш ЖК построят.