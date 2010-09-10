ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarKo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 17:26

ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Сообщение MarKo » 29 ноя 2018, 20:50

Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, дом на Есенина/Окский проезд начали строить? Может кто фото сбросит.
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MarKo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 17:26

Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Сообщение MarKo » 06 апр 2019, 08:20

Сама нашла, очень редко, на этом форуме что-то пишут) На сайте нашдом.рф, оказывается можно посмотреть всю интересующую информацию и за ходом строительства тоже можно наблюдать - информацию обновляют ежемесячно:
https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/% ... ionId=1770 Если кому тоже интересно.
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MarKo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 17:26

Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Сообщение MarKo » 07 июн 2019, 22:10

Дольщики и будущие соседи ЖК "Есенин" присоединяйтесь к новой группе: https://vk.com/esenin_ryazan_2020_2021 , будем вместе следить за строительством нашего ЖК)
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MarKo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 17:26

Re: ЖК "Есенин"

Сообщение MarKo » 03 июл 2019, 15:45

Есть ли на форуме тот , кто знает, что происходит на строительной площадке ЖК "Есенин"???
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фиеста
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 22:30

Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Сообщение фиеста » 03 июл 2019, 22:57

Доброго вечера... если он добрый... на стройплощадке никого нет с 01.07
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MarKo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 17:26

Re: ЖК "Есенин" (СК Фаворит)

Сообщение MarKo » Сегодня, 08:47

фиеста писал(а):Доброго вечера... если он добрый... на стройплощадке никого нет с 01.07

Вроде как с августа строительство возобновилось! Будем надеется, что все будет хорошо и наш ЖК построят.
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