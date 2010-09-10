Какой проект дома выбрать?
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Какой проект дома выбрать?
Думаю начать строительство дома. Только не могу определится с типом проекта или каркасный проект дома : https://www.abs.ru/projects/karkas/ , или все таки выбрать из бруса: https://www.abs.ru/projects/wood/brus/ Какой посоветуете?
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