Какой проект дома выбрать?

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какой проект дома выбрать?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:14

Думаю начать строительство дома. Только не могу определится с типом проекта или каркасный проект дома : https://www.abs.ru/projects/karkas/ , или все таки выбрать из бруса: https://www.abs.ru/projects/wood/brus/ Какой посоветуете?
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