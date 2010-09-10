Отдых в Краснодаре
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Отдых в Краснодаре
Давно собирался посетить Краснодар, но как то все не складывалось. А тут выпало несколько свободных дней и с товарищем махнули в этот славный город . Заранее на этом сайте : https://edem-v-gosti.ru/rus/gostinitsy- ... v-tsentre/ гостиницы Краснодара в центре заказали номер. Одним словом , отдохнули , время провели замечательно. Если , что приезжайте. Не пожалеете.
Re: Отдых в Краснодаре
Интересный вариант отдыха у Вас. А мы вот всей семьей планируем поехать в Адлер на отдых на следующие выходные. Можете посоветовать приличный отель в Адлере? Хотелось бы комфортно провести время.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость