Отдых в Краснодаре

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Отдых в Краснодаре

Сообщение vorog58 » 30 ноя 2018, 09:27

Давно собирался посетить Краснодар, но как то все не складывалось. А тут выпало несколько свободных дней и с товарищем махнули в этот славный город . Заранее на этом сайте : https://edem-v-gosti.ru/rus/gostinitsy- ... v-tsentre/ гостиницы Краснодара в центре заказали номер. Одним словом , отдохнули , время провели замечательно. Если , что приезжайте. Не пожалеете.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Отдых в Краснодаре

Сообщение Vita252 » Сегодня, 18:48

Интересный вариант отдыха у Вас. А мы вот всей семьей планируем поехать в Адлер на отдых на следующие выходные. Можете посоветовать приличный отель в Адлере? Хотелось бы комфортно провести время.
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