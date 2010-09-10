Купить диплом.
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Купить диплом.
Всем привет. Попала в неприятную ситуацию. Пропал диплом. Срочно нужно восстановить. А как не знаю. Может проще купить. Что можете мне посоветовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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