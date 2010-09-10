Купить диплом.

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Купить диплом.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:09

Всем привет. Попала в неприятную ситуацию. Пропал диплом. Срочно нужно восстановить. А как не знаю. Может проще купить. Что можете мне посоветовать?
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