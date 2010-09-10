Купить диплом.
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Купить диплом.
Всем привет. Попала в неприятную ситуацию. Пропал диплом. Срочно нужно восстановить. А как не знаю. Может проще купить. Что можете мне посоветовать?
Re: Купить диплом.
Сочувствую. Но думаю , что эта проблема решаемая. Когда во время пожара у нас сгорели все документы, в том числе и диплом. А при устройстве на новую работу потребовалось его предоставить. На этом сайте : https://doks24.com/kupit-krasniy-diplom/ пришлось купить красный диплом. Кстати очень хорошего качества и по доступной цене.
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