Купить диплом.

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Купить диплом.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:09

Всем привет. Попала в неприятную ситуацию. Пропал диплом. Срочно нужно восстановить. А как не знаю. Может проще купить. Что можете мне посоветовать?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Купить диплом.

Сообщение vorog58 » 48 минут назад

Сочувствую. Но думаю , что эта проблема решаемая. Когда во время пожара у нас сгорели все документы, в том числе и диплом. А при устройстве на новую работу потребовалось его предоставить. На этом сайте : https://doks24.com/kupit-krasniy-diplom/ пришлось купить красный диплом. Кстати очень хорошего качества и по доступной цене.
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