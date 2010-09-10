Светоотражающая краска
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Светоотражающая краска
Срочно потребовалась светящаяся в темноте краска для нашего производства. Один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно приобрести люминесцентную краску:http://noxton.net/light-reflective-paint.html где представлен не плохой выбор светящейся в темноте краски. И цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
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