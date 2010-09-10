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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 72 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 люминесцентная краска Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:16 Нашем производству всегда есть потребность в люминесцентной краски , при изготовлении дорожных знаков. И вот нам порекомендовали компанию Нокстон: http://noxton.net/ Которая производит такую краску. Заказали на пробу. И нам подошла , краска оказалась высокого качества и цена к тому же разумная. Вернуться к началу

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