люминесцентная краска

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

люминесцентная краска

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:16

Нашем производству всегда есть потребность в люминесцентной краски , при изготовлении дорожных знаков. И вот нам порекомендовали компанию Нокстон: http://noxton.net/ Которая производит такую краску. Заказали на пробу. И нам подошла , краска оказалась высокого качества и цена к тому же разумная.
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