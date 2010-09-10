Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:27

У меня брат увлекается играми. Он правда еще молодой. Не давно исполнилось 15 лет. Боюсь что бы не стал игрманом. Если такие казино , где можно играть не на деньги?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Сообщение vorog58 » Сегодня, 18:43

Привет. Да есть такое онлайн казино Вулкан. На пример могу порекомендовать этот сайт: https://club-velkam.online/ Где представлен большой выбор игровых автоматов и слотов. На которых можно играть только на вертуальные деньги
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