Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Сообщение inna8585v » 30 ноя 2018, 18:27

У меня брат увлекается играми. Он правда еще молодой. Не давно исполнилось 15 лет. Боюсь что бы не стал игрманом. Если такие казино , где можно играть не на деньги?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Сообщение vorog58 » 30 ноя 2018, 18:43

Привет. Да есть такое онлайн казино Вулкан. На пример могу порекомендовать этот сайт: https://club-velkam.online/ Где представлен большой выбор игровых автоматов и слотов. На которых можно играть только на вертуальные деньги
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Вернуться к началу
diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Есть сайты, где доступна только бесплатная игра

Сообщение diaan » Сегодня, 16:07

Есть и очень много. Совсем не обязательно онлайн казино связывать только с деньгами. Это может быть просто игра, которая не несет за собой никакого риска. Вот играть в автоматы Вулкан бесплатно и без регистрации http://my.vlkslotzi.comhttp://my.vlkslotzi.com/category/free-vulkan, пробуйте. Думаю, что тут переживать нечего.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя