Светоотражающая краска
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Светоотражающая краска
Срочно потребовалась светоотражающая краска для нашего производства. Один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно приобрести светоотражающую краску: http://noxton.net/light-reflective-paint.html где представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя