Светоотражающая краска

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Светоотражающая краска

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:15

Срочно потребовалась светоотражающая краска для нашего производства. Один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно приобрести светоотражающую краску: http://noxton.net/light-reflective-paint.html где представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
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