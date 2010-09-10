Диплом
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Диплом
Ребят, что делать если нет диплома о высшем образовании, а на работу устроиться есть желание!
Re: Диплом
Я когда потерял свой аттестат об окончании средней школы. То мне подсказали сайт: https://profdip.co/kupit-attestat-shkoli-o-srednem-obrazovanii- где можно купить аттестат школы. Думаю и диплом , там можно купить.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей