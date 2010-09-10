Диплом

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Диплом

Сообщение Hijid » 03 дек 2018, 17:00

Ребят, что делать если нет диплома о высшем образовании, а на работу устроиться есть желание!
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Диплом

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:59

Я когда потерял свой аттестат об окончании средней школы. То мне подсказали сайт: https://profdip.co/kupit-attestat-shkoli-o-srednem-obrazovanii- где можно купить аттестат школы. Думаю и диплом , там можно купить.
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