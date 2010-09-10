Трейдинг,инвестиции и финансы.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Трейдинг,инвестиции и финансы.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:33

Всем привет. Желаете быть в курсе самых последних финансовых новостей , тогда вам сюда: https://vsdelke.ru/ Блог про трейдинг, инвестиции и финансы. Ни чего лишнего. Все только по делу и на понятном языке.
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