Трейдинг,инвестиции и финансы.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Трейдинг,инвестиции и финансы.

Сообщение vorog58 » 04 дек 2018, 09:33

Всем привет. Желаете быть в курсе самых последних финансовых новостей , тогда вам сюда: https://vsdelke.ru/ Блог про трейдинг, инвестиции и финансы. Ни чего лишнего. Все только по делу и на понятном языке.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Трейдинг,инвестиции и финансы.

Сообщение Hijid » Сегодня, 16:54

Я слежу за всеми необходимыми мне показателями на сайте cmc2.pro , у них можете посмотреть весь курс криптовалют. Только им и пользуюсь, мне как раз по работе нужно, есть даже график цены. Удобно, что можно произвести расчет нужной вам валюты прямо на сайте.
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