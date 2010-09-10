Трейдинг,инвестиции и финансы.
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Трейдинг,инвестиции и финансы.
Всем привет. Желаете быть в курсе самых последних финансовых новостей , тогда вам сюда: https://vsdelke.ru/ Блог про трейдинг, инвестиции и финансы. Ни чего лишнего. Все только по делу и на понятном языке.
Re: Трейдинг,инвестиции и финансы.
Я слежу за всеми необходимыми мне показателями на сайте cmc2.pro , у них можете посмотреть весь курс криптовалют. Только им и пользуюсь, мне как раз по работе нужно, есть даже график цены. Удобно, что можно произвести расчет нужной вам валюты прямо на сайте.
Re: Трейдинг,инвестиции и финансы.
Также в продолжение начатой темы могу предложить вашему вниманию сайт где представлен обзор самых перспективных проектов 2019 года : https://richmonkey.biz/616-obzor-samyh- ... -goda.html инвестиционных мониторингов .Где потенциальные инвесторы найдут множество хайп проектов которые платят. Где представлена точная и объективная информация.
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