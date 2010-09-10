Какая стоимость продвижения сайта

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какая стоимость продвижения сайта

Сообщение vorog58 » 04 дек 2018, 19:08

Какая стоимость продвижение сайта в Москве? Задав такой вопрос , начал поиски в интернете , и нашел вот этот сайт: https://prodvizhenie-v.ru/price/ Студии продвижение сайта. Я здесь не стану пересказывать содержание сайта , чем обоснованы такие не однозначные цены. А рекомендую посмотреть это видео : https://www.youtube.com/watch?v=Hzw9bE2 ... .be&t=1017 Как Алиса стала полноценной платформой по привлечению клиентов.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Какая стоимость продвижения сайта

Сообщение Hijid » 29 янв 2019, 10:01

Я заказывал продвижение сайта когда-то давно, как открывал свой интернет-магазин. Мне ребята прокачали его прилично, сделали красивый дизайн и интересное меню. Сайт еще у меня был немного заспамлен, так ребята все сделали как надо. Теперь у меня приличное количество клиентов, но периодически все равно к ним обращаюсь, чтобы менять дизайн сайта. По стоимости, считаю, что нет какой-то определенной цены, просто все зависит от того, какую работу выполняют с сайтом.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какая стоимость продвижения сайта

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:39

Всем привет. Для продвижения сайта в сети интернета , рекомендую ознакомится с данной статьей Секреты оптимизации сайта : https://rabotaip.ru/category/saitostroenie/ где вы найдете полезные советы по оптимизации и продвижению.А также некоторые предложения по созданию сайта.
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