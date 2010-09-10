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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 84 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Бизнес Цитата Сообщение Hijid » 05 дек 2018, 13:55 Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать? Вернуться к началу

diaan Гость RZN.info Сообщения: 50 Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58 Re: Бизнес Цитата Сообщение diaan » Сегодня, 14:48 Над бизнесом постоянно работать нужно, и только через упорный труд можно привести свое дело к успеху. У меня вот, этот месяц в целом выдался очень удачный. Все планы которые я хотела сделать я выполнила, и даже про важные мелочи не забыла. Новые металлодетекторы мы закупили, намного удобнее и функциональнее чем старые. Специально для поста охраны Вернуться к началу

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