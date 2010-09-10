Бизнес
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Бизнес
Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?
Re: Бизнес
Над бизнесом постоянно работать нужно, и только через упорный труд можно привести свое дело к успеху. У меня вот, этот месяц в целом выдался очень удачный. Все планы которые я хотела сделать я выполнила, и даже про важные мелочи не забыла. Новые металлодетекторы мы закупили, намного удобнее и функциональнее чем старые. Специально для поста охраны
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