Бизнес

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Бизнес

Сообщение Hijid » 05 дек 2018, 13:55

Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Бизнес

Сообщение diaan » Сегодня, 14:48

Над бизнесом постоянно работать нужно, и только через упорный труд можно привести свое дело к успеху. У меня вот, этот месяц в целом выдался очень удачный. Все планы которые я хотела сделать я выполнила, и даже про важные мелочи не забыла. Новые металлодетекторы мы закупили, намного удобнее и функциональнее чем старые. Специально для поста охраны
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