Бизнес
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Бизнес
Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?
Re: Бизнес
Над бизнесом постоянно работать нужно, и только через упорный труд можно привести свое дело к успеху. У меня вот, этот месяц в целом выдался очень удачный. Все планы которые я хотела сделать я выполнила, и даже про важные мелочи не забыла. Новые металлодетекторы мы закупили, намного удобнее и функциональнее чем старые. Специально для поста охраны
Re: Бизнес
Hijid писал(а):Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?
Если нет сил или желания заниматься бизнесом, нужно его закрывать, только делать это нужно грамотно, там ведь у Вас могут копиться разные долги по налогам, а это чревато последствиями.
Если Вы ИП , тогда у Вас два законных способа закрыть ИП с долгами: по заявлению самого предпринимателя, и через процедуру банкротства. В первом случае, это предотвращает их дальнейшее накопление, но не снимает обязательства. Во втором — избавляет от имеющейся задолженности, но влечет за собой запрет на возобновление деятельности минимум на 1 год. Вот в этой статье есть подробный ответ, на вопрос, как это сделать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/pravo/nalog/zadolzhennost/zakrytie-ip-s-dolgami.html.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость