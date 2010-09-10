Бизнес

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Бизнес

Сообщение Hijid » 05 дек 2018, 13:55

Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Бизнес

Сообщение diaan » 29 дек 2018, 14:48

Над бизнесом постоянно работать нужно, и только через упорный труд можно привести свое дело к успеху. У меня вот, этот месяц в целом выдался очень удачный. Все планы которые я хотела сделать я выполнила, и даже про важные мелочи не забыла. Новые металлодетекторы мы закупили, намного удобнее и функциональнее чем старые. Специально для поста охраны
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Бизнес

Сообщение AndresS » 08 фев 2019, 07:53

Hijid писал(а):Имеется небольшой бизнес в Москве. Но заниматься уже ним нет ни сил ни желания, что посоветуете сделать?

Если нет сил или желания заниматься бизнесом, нужно его закрывать, только делать это нужно грамотно, там ведь у Вас могут копиться разные долги по налогам, а это чревато последствиями.
Если Вы ИП , тогда у Вас два законных способа закрыть ИП с долгами: по заявлению самого предпринимателя, и через процедуру банкротства. В первом случае, это предотвращает их дальнейшее накопление, но не снимает обязательства. Во втором — избавляет от имеющейся задолженности, но влечет за собой запрет на возобновление деятельности минимум на 1 год. Вот в этой статье есть подробный ответ, на вопрос, как это сделать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/pravo/nalog/zadolzhennost/zakrytie-ip-s-dolgami.html.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Бизнес

Сообщение щукин » Сегодня, 21:43

а иногда при ведении бизнеса нужно узнать дополнительную информацию о своем партнере. Вот например так я узнал все что мне нужно об одном ФЛП https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fo ... /14898362/ и как говорится принял правильное решение о том, каким образом с ним сотрудничать. Все как на ладони. А это дорогого стоит.
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