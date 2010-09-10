Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Всем привет. Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Кстати могу порекомендовать посмотреть новый американский мюзикл Король и я. Премьера которого состоялась совсем недавно в России. А что бы , не быть голословной рекомендую ознакомится с трейлером : http://funtik.tv/12122-korol-i-ya-2018-online.html А посмотреть его можно в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ в хорошем качестве и без рекламы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость