Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение vorog58 » 06 дек 2018, 08:46

Всем привет. Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение inna8585v » 06 дек 2018, 09:17

Кстати могу порекомендовать посмотреть новый американский мюзикл Король и я. Премьера которого состоялась совсем недавно в России. А что бы , не быть голословной рекомендую ознакомится с трейлером : http://funtik.tv/12122-korol-i-ya-2018-online.html А посмотреть его можно в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ в хорошем качестве и без рекламы.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение vorog58 » 12 дек 2018, 16:32

Привет. Кстати на днях на Фунтик ТВ посмотрел неплохой приключенческий фильм Робин Гуд Начало. От американских кинопроизводителей. Смотрели всей семьей. Нам понравился. Особенно сыну. Не стану пересказывать сюжет, по моему и так ясно о чем фильм. А лучше посмотрите его здесь: http://funtik.tv/7882-robin-gud-nachalo ... nline.html всей семьей в хорошем качестве и без рекламы.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение щукин » Вчера, 21:11

Если фильмы можно посмотреть без рекламы, то это конечно плюс. но так же важен и выбор жанра фильма для Новогоднего просмотра. Думаю что это должен быть довольно добрый фильм, которые как раз лучше всего подойдут к этому празднику. Вот вам Название фильма Путь домой. Дума. что он будет интересен всей вашей семье
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