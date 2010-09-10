Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Всем привет. Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
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Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Кстати могу порекомендовать посмотреть новый американский мюзикл Король и я. Премьера которого состоялась совсем недавно в России. А что бы , не быть голословной рекомендую ознакомится с трейлером : http://funtik.tv/12122-korol-i-ya-2018-online.html А посмотреть его можно в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ в хорошем качестве и без рекламы.
Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Привет. Кстати на днях на Фунтик ТВ посмотрел неплохой приключенческий фильм Робин Гуд Начало. От американских кинопроизводителей. Смотрели всей семьей. Нам понравился. Особенно сыну. Не стану пересказывать сюжет, по моему и так ясно о чем фильм. А лучше посмотрите его здесь: http://funtik.tv/7882-robin-gud-nachalo ... nline.html всей семьей в хорошем качестве и без рекламы.
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Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Если фильмы можно посмотреть без рекламы, то это конечно плюс. но так же важен и выбор жанра фильма для Новогоднего просмотра. Думаю что это должен быть довольно добрый фильм, которые как раз лучше всего подойдут к этому празднику. Вот вам Название фильма Путь домой. Дума. что он будет интересен всей вашей семье
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