Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Кстати могу порекомендовать посмотреть новый американский мюзикл Король и я. Премьера которого состоялась совсем недавно в России. А что бы , не быть голословной рекомендую ознакомится с трейлером : http://funtik.tv/12122-korol-i-ya-2018-online.html А посмотреть его можно в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ в хорошем качестве и без рекламы.
Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Если фильмы можно посмотреть без рекламы, то это конечно плюс. но так же важен и выбор жанра фильма для Новогоднего просмотра. Думаю что это должен быть довольно добрый фильм, которые как раз лучше всего подойдут к этому празднику. Вот вам Название фильма Путь домой. Дума. что он будет интересен всей вашей семье
Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах
Всем привет. Вот на днях посмотрела в месте с сыном аниме Черный клевер- http://animevost.club/online/chernyj_kl ... 37-1-0-496 Нам очень понравился. Смотрели с большим интересом. Особенно мой ребенок. Интересный и захватывающий сюжет , который держит в напряжении от начала и до конца.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей