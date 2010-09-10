Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение inna8585v » 06 дек 2018, 09:17

Кстати могу порекомендовать посмотреть новый американский мюзикл Король и я. Премьера которого состоялась совсем недавно в России. А что бы , не быть голословной рекомендую ознакомится с трейлером : http://funtik.tv/12122-korol-i-ya-2018-online.html А посмотреть его можно в онлайн кинотеатре Фунтик ТВ в хорошем качестве и без рекламы.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение щукин » 24 дек 2018, 21:11

Если фильмы можно посмотреть без рекламы, то это конечно плюс. но так же важен и выбор жанра фильма для Новогоднего просмотра. Думаю что это должен быть довольно добрый фильм, которые как раз лучше всего подойдут к этому празднику. Вот вам Название фильма Путь домой. Дума. что он будет интересен всей вашей семье
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какие фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:18

Всем привет. Вот на днях посмотрела в месте с сыном аниме Черный клевер- http://animevost.club/online/chernyj_kl ... 37-1-0-496 Нам очень понравился. Смотрели с большим интересом. Особенно мой ребенок. Интересный и захватывающий сюжет , который держит в напряжении от начала и до конца.
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