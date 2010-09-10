Проверка водителя по базе

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Проверка водителя по базе

Сообщение Hijid » Сегодня, 18:13

Вы знали, что можно проверить любого водителя без проблем по базе, но только если он лично даст водительское удостоверение Это может быть например, при ДТП небольшом, когда вы хотите европротокол оформить. То тогда проверить нужно обязательно подлинность документов , а потом можно оформлять аварию без вызова ГИБДД. Вот тут подробней: https://zakoniavto.ru/uchet-v-gibdd/proverka-voditelya-po-baze-gibdd.html
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