Проверка водителя по базе
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Проверка водителя по базе
Вы знали, что можно проверить любого водителя без проблем по базе, но только если он лично даст водительское удостоверение Это может быть например, при ДТП небольшом, когда вы хотите европротокол оформить. То тогда проверить нужно обязательно подлинность документов , а потом можно оформлять аварию без вызова ГИБДД. Вот тут подробней: https://zakoniavto.ru/uchet-v-gibdd/proverka-voditelya-po-baze-gibdd.html
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