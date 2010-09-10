Заболевание вен
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Заболевание вен
У моей мамы заболевание вен. И нам посоветовали обратиться в эту клинику в центр флебологии в Москве: https://phlebo1.ru/zabolevaniya-ven/ Где и занимаются лечением вен. Может , кто-то уже обращался сюда, что можете посоветовать?
Re: Заболевание вен
просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
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