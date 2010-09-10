Заболевание вен

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Заболевание вен

Сообщение inna8585v » 08 дек 2018, 07:10

У моей мамы заболевание вен. И нам посоветовали обратиться в эту клинику в центр флебологии в Москве: https://phlebo1.ru/zabolevaniya-ven/ Где и занимаются лечением вен. Может , кто-то уже обращался сюда, что можете посоветовать?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Заболевание вен

Сообщение Antyan » Вчера, 22:50

просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
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