Заболевание вен

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Заболевание вен

Сообщение inna8585v » 08 дек 2018, 07:10

У моей мамы заболевание вен. И нам посоветовали обратиться в эту клинику в центр флебологии в Москве: https://phlebo1.ru/zabolevaniya-ven/ Где и занимаются лечением вен. Может , кто-то уже обращался сюда, что можете посоветовать?
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Заболевание вен

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 22:50

просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Заболевание вен

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 12:05

Опять же, смотря какое заболевание вен, какая степень проблемы, где вся эта беда вообще развивается, имею в виду, на теле, органах человека и т.д. Кто столкнулся с диагнозом варикоцеле, лечение должно таким https://registr-eco.ru/temyi/besplodie/ ... ocele.html быть.
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