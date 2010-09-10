Заболевание вен
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Заболевание вен
У моей мамы заболевание вен. И нам посоветовали обратиться в эту клинику в центр флебологии в Москве: https://phlebo1.ru/zabolevaniya-ven/ Где и занимаются лечением вен. Может , кто-то уже обращался сюда, что можете посоветовать?
Re: Заболевание вен
просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Заболевание вен
Опять же, смотря какое заболевание вен, какая степень проблемы, где вся эта беда вообще развивается, имею в виду, на теле, органах человека и т.д. Кто столкнулся с диагнозом варикоцеле, лечение должно таким https://registr-eco.ru/temyi/besplodie/ ... ocele.html быть.
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