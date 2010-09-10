Заболевание вен
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Заболевание вен
просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Заболевание вен
Опять же, смотря какое заболевание вен, какая степень проблемы, где вся эта беда вообще развивается, имею в виду, на теле, органах человека и т.д. Кто столкнулся с диагнозом варикоцеле, лечение должно таким https://registr-eco.ru/temyi/besplodie/ ... ocele.html быть.
Re: Заболевание вен
Думаю, проблемы с расширенными сосудами знакома многим, и я не исключение... Перепробовала много различных средств, но желаемого результата достичь не получилось... По рекомендации знакомой решилась на удаление сосудов лазером. Обращалась к услугам Эстет Центр - https://estetcenter.com.ua/service/udalenie-sosudov Результатом очень довольна, от мелких сосудов не осталось и следа, а крупные стали гораздо меньше в размерах. Сама по себе процедура безболезненная, клиника использует современное оборудование. В общем, думайте, есть о чем.
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