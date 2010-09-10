Заболевание вен

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Заболевание вен

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 22:50

просто принимайте периодически троксивазин и мажьте ноги конским каштаном!
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Заболевание вен

Сообщение sasha@vera » 24 фев 2019, 12:05

Опять же, смотря какое заболевание вен, какая степень проблемы, где вся эта беда вообще развивается, имею в виду, на теле, органах человека и т.д. Кто столкнулся с диагнозом варикоцеле, лечение должно таким https://registr-eco.ru/temyi/besplodie/ ... ocele.html быть.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Заболевание вен

Сообщение TanyaLoy » 02 сен 2019, 17:41

Думаю, проблемы с расширенными сосудами знакома многим, и я не исключение... Перепробовала много различных средств, но желаемого результата достичь не получилось... По рекомендации знакомой решилась на удаление сосудов лазером. Обращалась к услугам Эстет Центр - https://estetcenter.com.ua/service/udalenie-sosudov Результатом очень довольна, от мелких сосудов не осталось и следа, а крупные стали гораздо меньше в размерах. Сама по себе процедура безболезненная, клиника использует современное оборудование. В общем, думайте, есть о чем.
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Innochka
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 12:02

Re: Заболевание вен

Сообщение Innochka » 19 сен 2019, 22:49

Хорошее компрессионное бельё- на нём лучше не экономить. И то, что доктор пропишет- крема, лекарства. Лучше не усугублять. Иначе- только хирургически. Я уже сама ищу где делать флебэктомию. Сейчас как раз читала, что у социального проекта Здоров Я есть хорошая программа по лечению варикоза- они помогают лечь на операцию и лечение в московские клиники людям из регионов. Можно бесплатно по полису, можно платно. Это очень круто, что можно в крутые московские центры попасть. Вот, склоняюсь к Первой градской.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Заболевание вен

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 00:55

А к докторам Вы обращались?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Заболевание вен

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 01:03

Поражает то, с какой легкостью люди дают рекомендации по лечению, при этом не зая насколько серьезно обстоят Ваши дела. Я бы рекомендовала не откладывать и записаться на прием к врачу https://www.gmshospital.ru/treatment/flebektomiya/ Мне именно этом мед. центре помогли решить вопрос с варикозом вен. Только специалист после тщательного обследования сможет назначить Вам необходимое лечение.
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