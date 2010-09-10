Сообщение Innochka » 19 сен 2019, 22:49

Хорошее компрессионное бельё- на нём лучше не экономить. И то, что доктор пропишет- крема, лекарства. Лучше не усугублять. Иначе- только хирургически. Я уже сама ищу где делать флебэктомию. Сейчас как раз читала, что у социального проекта Здоров Я есть хорошая программа по лечению варикоза- они помогают лечь на операцию и лечение в московские клиники людям из регионов. Можно бесплатно по полису, можно платно. Это очень круто, что можно в крутые московские центры попасть. Вот, склоняюсь к Первой градской.