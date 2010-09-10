День рождение

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

День рождение

Сообщение Hijid » Сегодня, 11:41

У любимой 28 декабря день рожденье, думаю сделать ей большой дорогой подарок (на день рожденье и на новый год сразу). А именно - шубу из соболя. Знаю, что дорогое удовольствие, но она заслужила, тем более, это подарок сразу на два праздника. Как думаете, неплохой вариант?
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