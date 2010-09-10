День рождение
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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День рождение
У любимой 28 декабря день рожденье, думаю сделать ей большой дорогой подарок (на день рожденье и на новый год сразу). А именно - шубу из соболя. Знаю, что дорогое удовольствие, но она заслужила, тем более, это подарок сразу на два праздника. Как думаете, неплохой вариант?
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