День рождение

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

День рождение

Сообщение Hijid » 10 дек 2018, 11:41

У любимой 28 декабря день рожденье, думаю сделать ей большой дорогой подарок (на день рожденье и на новый год сразу). А именно - шубу из соболя. Знаю, что дорогое удовольствие, но она заслужила, тем более, это подарок сразу на два праздника. Как думаете, неплохой вариант?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: День рождение

Сообщение diaan » Вчера, 23:24

Ну не знаю, вы уверены что она действительно так сильно хочет шубу? Мне кажется любая девушка гораздо сильнее хочет новенький айфон или макбук, если уже речь идет о дорогих подарках. Вот например в Эльдорадо можете посмотреть https://eldorado.ua/noutbuk-apple-a1466 ... /p1447836/ , скидки частенько бывают, лично я бы такому подарку была бы очень рада.
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