День рождение
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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День рождение
У любимой 28 декабря день рожденье, думаю сделать ей большой дорогой подарок (на день рожденье и на новый год сразу). А именно - шубу из соболя. Знаю, что дорогое удовольствие, но она заслужила, тем более, это подарок сразу на два праздника. Как думаете, неплохой вариант?
Re: День рождение
Ну не знаю, вы уверены что она действительно так сильно хочет шубу? Мне кажется любая девушка гораздо сильнее хочет новенький айфон или макбук, если уже речь идет о дорогих подарках. Вот например в Эльдорадо можете посмотреть https://eldorado.ua/noutbuk-apple-a1466 ... /p1447836/ , скидки частенько бывают, лично я бы такому подарку была бы очень рада.
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