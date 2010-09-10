Фитнес

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Фитнес

Сообщение xKristinaxBond » 10 дек 2018, 12:19

Здравствуйте! Поделитесь, кто куда ходить в Питере на занятие по фитнесу? Не могу определиться со спортивным клубом никак.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Фитнес

Сообщение vorog58 » 12 минут назад

Супругатоже не давно записалась на фитнес. Даже форму прикупила здесь ,в интернет магазине Marees: https://marees.com.ua/ кстати не дорогая одежда для фитнеса , и выбор не плохой и цены подходящие. Так что если нужна форма для фитнеса -советую посетить этот магазин.
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