Фитнес
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Фитнес
Здравствуйте! Поделитесь, кто куда ходить в Питере на занятие по фитнесу? Не могу определиться со спортивным клубом никак.
Re: Фитнес
Супругатоже не давно записалась на фитнес. Даже форму прикупила здесь ,в интернет магазине Marees: https://marees.com.ua/ кстати не дорогая одежда для фитнеса , и выбор не плохой и цены подходящие. Так что если нужна форма для фитнеса -советую посетить этот магазин.
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