Оцените забор

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Оцените забор

Сообщение vorog58 » Сегодня, 15:10

Этим летом на конец-то установил забор
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Оцените забор

Сообщение inna8585v » Сегодня, 15:14

Ну, что можно сказать . Лично мне нравиться. Не плохо смотрится. Вопрос . Сами делали , или где-то заказывали. Я к тому , что тоже думаем обновить наш забор.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Оцените забор

Сообщение vorog58 » Сегодня, 15:49

Привет. Спосибо за оценку. Если честно , я долго думал и где и какой забор заказать. Пока один знакомый не порекомендовал мне этот сайт: https://zabor.bz/evroshtaketnik/tyumen которые занимаются изготовлением и установкой. Сделал заказ и в очень короткие сроки доставили и установили , и по доступной цене.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
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