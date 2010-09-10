Оцените забор
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Оцените забор
Этим летом на конец-то установил забор
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Ну что скажете?
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Re: Оцените забор
Ну, что можно сказать . Лично мне нравиться. Не плохо смотрится. Вопрос . Сами делали , или где-то заказывали. Я к тому , что тоже думаем обновить наш забор.
Re: Оцените забор
Привет. Спосибо за оценку. Если честно , я долго думал и где и какой забор заказать. Пока один знакомый не порекомендовал мне этот сайт: https://zabor.bz/evroshtaketnik/tyumen которые занимаются изготовлением и установкой. Сделал заказ и в очень короткие сроки доставили и установили , и по доступной цене.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
3 сообщения • Страница 1 из 1
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