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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 70 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Зимняя сказка Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 15:41 Кто держит детский игровой зал. Пожалуйста, сделайте для детей настоящею новогоднюю сказку. Поставьте фигуры деда мороза, оленей и т.д. Сам зал украсьте гибким неоном и гирляндами, шары можно повесить большие, а что еще нужно?) Сильно много навешивать не нужно, чтобы наляписто не было. Прикольные гирлянды я для своего магазина заказывал тут http://www.neoneon.ru/svetotehnika/girlyandy/shariki/ они не только красивые, но еще недорогие. Вернуться к началу

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