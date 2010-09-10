Зимняя сказка
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Зимняя сказка
Кто держит детский игровой зал. Пожалуйста, сделайте для детей настоящею новогоднюю сказку. Поставьте фигуры деда мороза, оленей и т.д. Сам зал украсьте гибким неоном и гирляндами, шары можно повесить большие, а что еще нужно?) Сильно много навешивать не нужно, чтобы наляписто не было. Прикольные гирлянды я для своего магазина заказывал тут http://www.neoneon.ru/svetotehnika/girlyandy/shariki/ они не только красивые, но еще недорогие.
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