Где заказать складское оборудование.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Где заказать складское оборудование.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:58

Для обустройства нового склада нужно складское оборудование. Ждем ваших предложений.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Где заказать складское оборудование.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:23

Когда наша организация переоборудовала склады. То мы обращались в компанию ООО ПМК: https://pmk-ek.ru/ Которая является производителем данного оборудования. На складах компании представлен широкий выбор типового оборудования , а также п одъемно-транспортные механизмы от производителей по доступным ценам. Сроки поставки и отгрузки они с нами согласовали и выполнили точно обозначенные сроки.
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