Где заказать складское оборудование.
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Где заказать складское оборудование.
Для обустройства нового склада нужно складское оборудование. Ждем ваших предложений.
Re: Где заказать складское оборудование.
Когда наша организация переоборудовала склады. То мы обращались в компанию ООО ПМК: https://pmk-ek.ru/ Которая является производителем данного оборудования. На складах компании представлен широкий выбор типового оборудования , а также п одъемно-транспортные механизмы от производителей по доступным ценам. Сроки поставки и отгрузки они с нами согласовали и выполнили точно обозначенные сроки.
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