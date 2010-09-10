Проектное бюро

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Проектное бюро

Сообщение xKristinaxBond » 12 дек 2018, 14:24

Всем привет! Посоветуйте мне пожалуйста хорошее проектное бюро в Питере.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Проектное бюро

Сообщение vorog58 » 33 минуты назад

Привет . Не знаю поможет ли это. Но когда нам нужно было проложить инженерные сети при строительстве котеджного поселка , то обращались в проектно строительную компанию Вент-заводы: https://7-vz.com/ . Которая проложила инженерные сети под ключ , в оговоренные сроки.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость