Проектное бюро
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- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Проектное бюро
Всем привет! Посоветуйте мне пожалуйста хорошее проектное бюро в Питере.
Re: Проектное бюро
Привет . Не знаю поможет ли это. Но когда нам нужно было проложить инженерные сети при строительстве котеджного поселка , то обращались в проектно строительную компанию Вент-заводы: https://7-vz.com/ . Которая проложила инженерные сети под ключ , в оговоренные сроки.
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