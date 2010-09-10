Вред мультфильмов
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вред мультфильмов
Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как давать смотреть детям мультики или нет. Оказывается, что из этого нужно извлечь положительные моменты и показывать детям только "правильные" мультики. На этом сайте можно почитать https://www.baby.ru/wiki/vospitanie-detej/pol-za-i-vred-mul-tfil-mov-dla-detej-rannego-vozrasta/ про вред мультфильмов и сделать правильные выводы
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость