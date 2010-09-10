Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Hijid Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Вред мультфильмов Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 09:50 Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как давать смотреть детям мультики или нет. Оказывается, что из этого нужно извлечь положительные моменты и показывать детям только "правильные" мультики. На этом сайте можно почитать https://www.baby.ru/wiki/vospitanie-detej/pol-za-i-vred-mul-tfil-mov-dla-detej-rannego-vozrasta/ про вред мультфильмов и сделать правильные выводы Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Для родителей»