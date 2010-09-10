Вред мультфильмов

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Вред мультфильмов

Сообщение Hijid » Сегодня, 09:50

Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как давать смотреть детям мультики или нет. Оказывается, что из этого нужно извлечь положительные моменты и показывать детям только "правильные" мультики. На этом сайте можно почитать https://www.baby.ru/wiki/vospitanie-detej/pol-za-i-vred-mul-tfil-mov-dla-detej-rannego-vozrasta/ про вред мультфильмов и сделать правильные выводы
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