Меланет, отзывы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Меланет, отзывы
Давно смотрю блогершу Меланет, но в последнее время многие пишут что она колечит людей, это правда? На отзовиках о Меланет многие негативно высказываются, может кто-то подтвердить эту информацию? Где тогда эти покалеченные люди?
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой не могу зайти второй день.
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой не могу зайти второй день.
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