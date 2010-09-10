Меланет, отзывы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Меланет, отзывы

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:38

Давно смотрю блогершу Меланет, но в последнее время многие пишут что она колечит людей, это правда? На отзовиках о Меланет многие негативно высказываются, может кто-то подтвердить эту информацию? Где тогда эти покалеченные люди?
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой не могу зайти второй день.
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