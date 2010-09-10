Разбился градусник.

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Разбился градусник.

Сообщение vorog58 » 48 минут назад

Что можно сделать , если ребенок случайно разбил ртутный градусник?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Разбился градусник.

Сообщение inna8585v » 24 минуты назад

Привет. Если разбился ртутный градусник , в первую очередь необходимо обратиться в МЧС. Если по каким-то причинам вы не можете это сделать. То следуйте этой инструкции: https://otbelim.com/uborka-doma/sovety- ... usnik.html Как утилизировать ртутный градусник в домашних условиях.
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