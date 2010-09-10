Разбился градусник.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Разбился градусник.
Что можно сделать , если ребенок случайно разбил ртутный градусник?
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
Re: Разбился градусник.
Привет. Если разбился ртутный градусник , в первую очередь необходимо обратиться в МЧС. Если по каким-то причинам вы не можете это сделать. То следуйте этой инструкции: https://otbelim.com/uborka-doma/sovety- ... usnik.html Как утилизировать ртутный градусник в домашних условиях.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей